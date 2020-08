Pré-época: Sporting bate FC Porto na Nazaré

O Sporting venceu no FC Porto num encontro de preparação realizado neste sábado na Nazaré, por 25-23, informou a autarquia através de um comunicado.





O jogo de pré-época realizou-se no Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré, no âmbito deu-se no âmbito do protocolo entre o município, a Associação D. Fuas e o FC Porto, que tem como principal objetivo a promoção e desenvolvimento do projeto "Andebol de Primeira" no concelho da Nazaré."O jogo, que obteve parecer favorável da entidade local de saúde pública, decorreu sem assistência de público", informou a Câmara Municipal da Nazaré.