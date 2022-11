PSG pressiona FC Porto

O FC Porto procura ainda a primeira vitória no Grupo A da Liga dos Campeões, mas a visita de hoje (17h45) a Paris não se afigura fácil, perante um PSG que é crónico candidato ao título. "A equipa está confiante dentro dos possíveis. É um jogo muito complicado, mas temos de aproveitar para dar o nosso melhor e ganhar a confiança que nos tem faltado para conseguirmos enfrentar o que vem a seguir", considerou o lateral Fábio Magalhães, em declarações ao site dos dragões. O adversário é forte em todos os aspetos: "Começa nos guarda-redes, tem uma defesa muito alta, forte e ataque muito organizado com alguns dos melhores jogadores do mundo", refere o internacional, que apela ao tricampeão nacional para levantar a cabeça. "Temos de ultrapassar o momento menos bom. Temos muitos jogadores experientes e com qualidade para combatermos e respondermos da melhor maneira. Já perdemos um jogo no campeonato, mas não está perdido e é o principal objetivo", rematou Magalhães.