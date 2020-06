Qualificação para o Euro'2022: Portugal encontra Islândia, Lituânia e Israel

Portugal foi integrado no Grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2022, que se realiza entre 13 e 20 de janeiro na Hungria e Eslováquia.





O sorteio realizou-se na tarde desta terça-feira em Viena de Áustria, com a seleção das quinas (sexta no Europeu'2020), segunda cabeça de série, a ser uma das favoritas à passagem, tendo como rivais a Islândia (1ª), Lituânia (3ª) e Israel (4ª).Cada uma das oito séries apura os dois primeiros, sendo que os quatro melhores terceiros classificados também se qualificam para a fase final da competição.Cada série será disputada a duas voltas (casa e fora), dividida por seis jornadas, com começo a 4 ou 5 de novembro deste ano e conclusão a 2 de maio de 2021.Os dois países anfitriões, Espanha (campeã em título) e Croácia (vice-campeã) estão apuradas automaticamente.O sorteio ditou ainda o seguinte emparceiramento nos outros sete grupos:1- França, Sérvia, Bélgica e Grécia.2- Alemanha, Áustria, Bósnia e Estónia.3 - R. Checa, Rússia, Ucrânia e Ilhas Faroé.5 - Eslovénia, Holanda, Polónia e Turquia.6 - Noruega, Bielorrússia, Letónia e Itália.7 - Dinamarca, Macedónia, Suíça e Finlândia.8 - Suécia, Montenegro, Roménia e Kosovo.