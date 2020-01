Quarteto de pivôs blinda a Seleção

Não é muito comum ver quatro pivôs convocados para uma seleção, mas o selecionador Paulo Pereira não abdica de um quarteto de luxo. Os nomes foram ontem revelados sem surpresas, designadamente Alexis Borges e Daymaro Salina (FC Porto), Tiago Rocha e Luís Frade (Sporting), que se apresentarão, quinta-feira, no estágio que arranca em Rio Maior, de preparação para o Europeu, de 9 a 26 de janeiro de 2020, na Áustria (Viena e Graz), Suécia (Estocolmo, Malmo e Gotemburgo) e Noruega (Trondheim).

Escudada pelo guarda-redes Alfredo Quintana, a dupla dos dragões tem sido a base do sistema defensivo de Portugal, uma autêntica muralha com peso e altura, que tem travado os adversários na luta pela qualificação, que surge 14 anos depois do Europeu’2006.

Quanto à dupla dos leões, é mais vocacionada para o ataque, com destaque para a inteligência e experiência de Tiago Rocha, enquanto o jovem Luís Frade tem demonstrado uma evolução e uma forma incrível, sendo um todo-o-terreno.

Revelados os pivôs, Paulo Pereira só ainda não divulgou os pontas direitas da equipa, que ficará reduzida a 18 jogadores após o estágio de Rio Maior, até 30 de dezembro.

Seguir-se-á o Torneio Internacional de Espanha, em Torrelavega, frente à seleção anfitriã (3 de janeiro), Rússia (4) e Polónia (5), tudo equipas qualificadas para o Europeu, onde as quinas testarão o ritmo competitivo após o descanso da passagem de Ano Novo.

No Europeu, Portugal está integrado no Grupo D, em Trondheim, defrontando a França (10 de janeiro), a Bósnia e Herzegovina (12) e a anfitriã da série, a Noruega (14).

A fase preliminar de seis grupos, que apuram os dois primeiros de cada série, terá também a participação da categorizada dupla de árbitros portugueses, Duarte Santos e Ricardo Fonseca.