Os jogadores portugueses estavam naturalmente satisfeito pela entrada a ganhar na Main Round do Europeu de andebol, com o triunfo sobre a Noruega por 37-32 . Após a partida, Pedro Portela, Rui Silva, Francisco Costa e Martim Costa partilharam as suas ideias e a nota dominante era clara."Acho que o essencial é a vitória de um grupo de jogadores que mostrou que tem muita qualidade e que se pode bater com qualquer seleção. A nossa identidade não é a do jogo contra a Dinamarca, mas a de hoje e do jogo com a República Checa. Agora, é jogo a jogo, vamos ter a cada dois dias grandes jogos. Entrámos bem na Main Round, mas agora vem a Eslovénia, outra equipa muito complicada, que sabe jogar bom andebol, mas nós queremos continuar a mostrar esta garra, esta união e não queremos ficar por aqui. Queremos ir longe"."Foi um grande jogo. Fizemos um excelente jogo defensivo, um excelente jogo ofensivo, com muita paciência, muita organização e conseguimos chegar a boas situações de finalização. Sabíamos que a Noruega gosta muito do um para um e de finalizar nos nove metros, mas a nossa defesa teve mais um dia incrível e isso tudo junto fez uma exibição como a de hoje. Isto é o que nós somos e é o que nos move. Sabemos que a Eslovénia é uma grande equipa, muito matreira, mas temos que estar preparados para isso"."Foi incrível. Cinco estrelas. Defendemos bem, atacámos bem, corremos e jogámos como uma equipa grande que somos. Agora, no próximo jogo [com a Eslovénia na sexta-feira] é continuar assim, lutar, para concretizar os nossos objetivos"."Foi o melhor jogo que fizemos até agora neste Europeu. Estivemos excecionais nos dois lados do campo. Na transição ofensiva e defensiva estivemos bem, no ataque foi incrível, com 37 golos, criámos várias oportunidades de remate e estamos todos de parabéns. Agora é descansar e pensar no jogo com a Eslovénia [sexta-feira]".