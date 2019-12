Quintana é a estrela da Seleção

Portugal está na moda, pelo que a Federação Europeia (EHF) teceu na sua página da internet rasgados elogios à equipa comandada pelo selecionador Paulo Pereira, sendo de destacar como principal estrela Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto. O treinador aproveitou a embalagem e ontem divulgou a convocatória para o Europeu da Áustria, Suécia e Noruega (9 a 26 de janeiro) dos três jogadores para aquele posto específico, juntando-se ao luso-cubano Humberto Gomes, que tem feito grandes exibições pelo ABC, e Gustave Capdeville, jovem promissor do Benfica. Da pré-convocatória inicial de 28 nomes, ficou de fora o guardião Hugo Figueira, do Esch (Luxemburgo).

"Nada bate a categoria de Quintana, que faz parte da espinha dorsal da Seleção portuguesa desde 2014, sendo um fator crucial para as chances da equipa", considera a EHF.

Refira-se que Paulo Pereira indicou 28 jogadores na pré-convocatória, que, agora, serão reduzidos para 20, já sem o lateral-esquerdo Gilberto Duarte (Montpellier), que vai falhar o Europeu devido a lesão.

Dos 20 jogadores que serão convocados, apenas 18 viajarão até Trondheim (Noruega) – dois ficarão de prevenção –, onde Portugal medirá forças no forte Grupo D com França, Bósnia-Herzegovina e Noruega.