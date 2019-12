Quintana, Gomes e Capdeville são os guardiões de Portugal no Euro2020 de andebol

Os guarda-redes Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica) integram a convocatória final de 20 jogadores que vão representar Portugal na fase final do Euro2020, anunciou esta segunda-feira a Federação de Andebol de Portugal.

Os três guardiões são as primeiras escolhas do selecionador Paulo Pereira a serem conhecidas, uma vez que a lista final vai ser divulgada ao longo de vários dias, com base nas posições dos atletas, faltando anunciar pontas e laterais (esquerdos e direitos), centrais e pivôs.

Hugo Figueira, jogador dos luxemburgueses do HB Esch, foi o único guarda-redes a 'cair' do grupo inicial de 28 pré-convocados, ainda que da lista final de 20 eleitos apenas 18 viajem para a cidade norueguesa de Trondheim, anfitriã do Grupo D do Euro2020, do qual faz parte Portugal.

Natural de Cuba, Alfredo Quintana, com 31 anos e 45 internacionalizações, deverá ser o titular da baliza nacional, apesar de apenas ter participado em quatro jogos do Grupo 6 de apuramento, no qual a equipa lusa terminou em segundo lugar, atrás da França.

Humberto Gomes, de 41 anos, foi o mais utilizado durante a fase de qualificação, tendo disputado seis partidas, e é também o mais internacional, com 64 jogos pela 'equipa das quinas', enquanto Gustavo Capdeville, de 22 anos, ganhou uma das cinco internacionalizações na corrida ao Euro2020.

Portugal estreia-se no Europeu em 10 de janeiro, frente à França, medalha de bronze no último Mundial, defrontando em 12 a estreante Bósnia e encerrando a participação no grupo D em 14, perante a anfitriã Noruega, finalista vencida no Mundial de 2019.