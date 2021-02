Quintana recebe apoio a partir do Mundial de esqui nórdico

A participar no Mundial de Esqui Nórdico na Alemanha, a comitiva portuguesa partilhou uma imagem de apoio a Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional que continua com prognóstico muito reservado no Hospital São João.





"A comitiva portuguesa não ficou alheia ao momento difícil que vive o atleta da Seleção Nacional de Andebol, Alfredo Quintana, e decidiu prestar-lhe uma homenagem no final da prova, desejando rápidas melhoras e total restabelecimento", escreveu a Federação de Desportos de Inverno de Portugal.