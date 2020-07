Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rahmel é craque: ponta-direita é reforço do Benfica Águias confirmam quinto reforço com contratação do alemão oriundo do poderoso Kiel





APOSTA. Ole Rahmel trocou a Bundesliga pelo Benfica

• Foto: sl benfica