Receção ao Irun é tudo ou nada

O Sporting recebe hoje (18h30) a turma espanhola do Bidasoa Irun, numa partida muito importante quanto às aspirações dos leões no Grupo C da Liga dos Campeões. Depois de duas vitórias e uma derrota, a equipa lisboeta defronta em casa um rival direto pelas duas vagas na série, que dão acesso ao playoff de apuramento para os oitavos-de-final da competição europeia.

"É importante ganhar uma vez que na Suécia não fomos tão bem-sucedidos quanto esperávamos. É importante conquistar esta vitória e continuar a nossa caminhada para conseguirmos atingir o nosso objetivo", considerou o pivô Tiago Rocha, em declarações ao site dos leões.

O internacional diz que o adversário é complicado: "É uma boa equipa, que joga bem coletivamente e tem executantes de nível. Temos de anular essas forças e virá-las a nosso favor."

Para Tiago Rocha, "o Sporting está a atravessar um bom momento", desejando que a sua equipa tenha sucesso para "passar à fase seguinte".

O treinador Thierry Anti também quer um Sporting vencedor: "É importante ganhar, acima de tudo em casa, para passar. O Bidasoa é uma boa equipa e não vai ser fácil, mas queremos continuar a fazer o que temos feito."

FC Porto na Hungria

No Grupo B, os dragões também têm um desafio de alta exigência frente ao Veszprém (Hungria), finalista vencido da pretérita edição da Champions.

"O nosso grupo só tem grandes equipas. Conhecemos o Veszprém e estamos preparados para o jogo", considerou o lateral portista, Djibril M’Bengue.