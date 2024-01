Recorde à vista no Europeu: Estádio do Fortuna Düsseldorf pronto para receber... 54 mil adeptos na estreia

O Campeonato da Europa na Alemanha arranca na quarta-feira, com a jornada inaugural a prometer espetáculo no Merkur Spiel-Arena, estádio de futebol do Fortuna Düsseldorf que terá como jogo de cartaz o Alemanha-Suíça (19h45) com... 54 mil pessoas nas bancadas.Será assim uma jornada histórica (mais cedo haverá o França-Macedónia do Norte no mesmo recinto), uma vez que será batido o número de assistência de uma partida de andebol. O anterior máximo pertencia também à Alemanha, mas na Bundesliga, quando o Rhein-Neckar Löwen-Hamburgo, de 2014, foi disputado perante 44.189 pessoas.Para este encontro de estreia, a maioria dos ingressos foram adquiridos 118 dias antes do jogo.A nível de Europeu, o recorde está fixado no Budapeste'2022, no Alemanha-Suíça, com 20.022 adeptos nas bancadas na Hungria.O entusiasmo em torno da competição que se realiza de 10 a 28 de janeiro está a gerar tremendo entusiasmo num país com cultura desportiva acima da média, com cerca de 75% dos bilhetes de toda a prova estarem já adquiridos há bastante tempo.Recorde-se que Portugal vai participar no Europeu, tendo como adversários na fase de grupos a Grécia, República Checa e a Dinamarca: os dois primeiros classificados avançam para a Main Round. A estreia dos Heróis do Mar está agendada para quinta-feira, frente à seleção helénica.