República Checa falha Mundial após casos de Covid-19 e é substituída pela Macedónia

A República Checa não vai participar no Mundial de andebol. Após os testes à Covid-19 realizados pela comitiva antes da partida para o Egito foram detetados pelo menos 12 casos positivos e esta terça-feira os responsáveis anunciaram que vão falhar a presença na competição, que arranca amanhã.





A vaga da seleção checa no Grupo G (com Egito, Suécia e Chile) será preenchida pela Macedónia, uma das seleções que estavam como suplentes - a outra é a Suíça - para o caso de alguma equipa não poder participar, o que veio a confirmar-se.Metade das seleções ainda não viajou para o Egito e a organização teme que outras comitivas possam enfrentar o mesmo cenário que a República Checa. Recorde-se que o treinador e capitão do Brasil testaram positivo e desfalcam a equipa canarinha no arranque da prova, mas houve também casos registados nas comitivas da Suécia e dos Estados Unidos.A seleção portuguesa viajou sem problemas e estreia-se na quinta-feira, frente à Islândia, na jornada inaugural do Grupo F, que conta ainda com Argélia e Marrocos.