Ricardo Candeias regressa ao Sporting para integrar equipa técnica de Rui Silva

Ricardo Candeias vai integrar a equipa técnica do andebol do Sporting para a próxima temporada. O antigo guarda-redes regressa a uma casa que bem conhece e onde vai ser agora treinador-adjunto, segundo anunciaram os leões no seu site oficial.





Depois de terminado a carreira em 2019, quando representava os franceses do C' Chartres Métropole Handball, Ricardo Candeias prepara-se agora para uma nova função, mostrando-se feliz, depois de ter sido igualmente treinador de guarda-redes no emblema gaulês."A minha formação académica em desporto e educação física também está ligada ao treino. Por todos os anos que passei no jogo, pelo tipo de formações que quis fazer e pelo meu interesse pelo andebol, ficar ligado ao treino é uma grande satisfação, ainda mais numa equipa de topo", disse ao site oficial dos leões.Enquanto andebolista, Ricardo Candeias representou também o FC Porto, o V. Setúbal, o Belenenses, o Benfica e, em França, o Pontault-Combault HB, o Mulhouse Handball Sud Alsace.