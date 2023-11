Ricardo Costa: «A vitória do Sporting é inequívoca»

O Sporting derrotou o FC Porto no Dragão Arena por, num jogo frenético que podia pender para qualquer lado até ao final. Os leões começaram bem na partida e adiantaram-se cedo no marcador, acabando por ir para o intervalo a vencer por 12-16.O treinador dos visitantes, Ricardo Costa, pensa que foi disputado "um grande jogo de andebol entre duas boas equipas". "Julgo que a vitória foi inequívoca. Muito difícil, mas considero que o FC Porto está a fazer melhor época do que o ano passado. É uma equipa de Liga dos Campeões e com muito boas prestações no plano europeu. Seria sempre difícil vir a casa do FC Porto. No entanto, dominámos o jogo durante todos os 45 minutos, penso eu. Não me lembro do Porto estar à frente do marcador. Apesar disso, são duas equipas muito parecidas e que jogam muito bom andebol, Fomos mais lúcidos e, por isso, considero que, inquivocamente, é uma vitória merecida para a minha equipa. Gostei muito deles, como marcámos os tempos de ataque principalmente. Demos um bom passo nas nossas ambições", afirmou o técnico leonino."Creio que fomos mais competentes do que o FC Porto no ataque, porque tivemos melhores ideias. Criámos várias situações em que bloqueámos os jogadores do FC Porto, já que são uma equipa que tem bons atiradores. Sabíamos que o jogo passava por contrariar o bloco central do FC Porto e, aliás, o último lance era para fechar a zona central. Resultou na plenitude, o que é sempre bom. Era importantíssimo este resultado, até pelas derrotas que tivemos aqui no passado.""Nós sabemos que o campeonato é muito longo e não se decide nada aqui. Temos uma equipa que não tem desculpa para as derrotas. Não deixamos de ser jovens de um momento para o outro, mas temos de tirar essa desculpa do nosso vocabulário. Sabemos que temos potencial, e que isto são na maioria das vezes jogos difíceis. Ganhar por um não é vergonha, penso eu. O FC Porto ganhou por um em Alvalade, por exemplo. São duas equipas muito parecidas e, no fim, só pode ganhar um. Estamos muito felizes. Também queremos ganhar títulos e ainda não ganhamos nada, Sou treinador há alguns anos, sei que não é por ganharmos todos os jogos da primeira fase que seremos campeões, temos de lutar e estamos no bom caminho.""Tivemos momentos de excelência nesta primeira volta, tivemos deslocações difíceis. Sabemos que iniciamos a segunda volta com uma equipa do Benfica que tem vindo a crescer e, hoje, qualquer equipa podia ganhar. Contudo, um treinador só tem sucesso quando tem bons jogadores à frente e aqui tinha mesmo isso. Tenho de os louvar, será sempre bom para a emancipação dos atletas.""Não viemos aqui à espera de resolver o jogo cedo. Viemos para lutar até ao fim. Nos últimos minutos, falei com o Martim [Costa] sobre a maneira como perdemos aqui no ano passado. Falei para termos cabeça e para lutarmos. Fizemos isso, estou satisfeito porque temos ganho experiência pouco a pouco. É fantástico ver os jogadores a crescer, jogadores jovens que se destacam recorrentemente. Para mim, isso é excelente para o andebol português", terminou.