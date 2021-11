Ricardo Costa após o jogo com o Eurofarm Pelister: «Empate foi o mais certo»

O Sporting empatou esta terça-feira na receção ao Eurofarm Pelister (27-27) , em jogo a contar para a 5.ª jornada do Grupo D da Liga Europeia. No final do encontro, em que os leões chegaram ao empate nos últimos segundos, Ricardo Costa considerou o resultado justo e apontou o dedo às demasiadas exclusões de dois minutos, assinaladas pela equipa de arbitragem.

"Foi um jogo difícil para nós. O Eurofarm Pelister colocou-nos muitos problemas. Foi um ponto conquistado, podíamos ter perdido e podíamos ter ganho, mas o empate foi o mais certo para as duas equipas. Um jogo duro, com duas boas equipas. Há que trabalhar, corrigir as coisas que temos feito mal e seguir em frente", começou por dizer.





E acrescentou: "Houve demasiados dois minutos sem sentido, pois foram contactos normais. Nos nossos primeiros sete minutos, tivemos logo duas exclusões. É um dos fatores para não termos começado na frente. Foi um pouco exagerado, mas não foi pela questão dos árbitros que nós hoje empatámos".Também Francisco Tavares fez o rescaldo do encontro no João Rocha. "Ficámos com a sensação de que podíamos ter entrado melhor no jogo. Não fomos tão eficazes na primeira parte, fomos atrás do resultado e conseguimos o empate, que foi importante. Não corre sempre como queremos e o pensamento já está no próximo jogo. Vamos ter de correr muito na Macedónia do Norte para conseguir um bom resultado", vincou.Do lado do Eurofarm Pelister, o treinador, Zeljko Babic, mostrou-se satisfeito pelo desfecho do encontro, o qual foi o quarto em que a equipa da Macedónia do Norte não saiu derrotada."Estou muito satisfeito, era muito importantes não perder o jogo. Agradeço aos meus jogadores, eles foram muito bons, lutaram por cada bola e por cada posição. Foi um jogo muito difícil para as duas equipas e muito interessante também. É o quarto jogo em que não perdemos. É muito importante mentalmente para a luta. O grupo é muito equilibrado, do meu ponto de vista. Temos de estar prontos para sofrer em todos os jogos. A nossa equipa tem de ser cautelosa e inteligente. Espero estar entre as quatro melhores e seguir em frente, mas não é fácil fazê-lo", frisou.Já Josip Peric, jogador do Eurofarm Pelister, realçou o lado mais físico da partida. "O jogo foi muito difícil, especialmente do ponto de vista físico. O Sporting tem uma boa defesa e prepararam-se muito bem para o jogo. No fim, o resultado podia pender para os dois lados, mas as duas equipas merecem este ponto", concluiu.