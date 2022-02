Ricardo Costa após o triunfo do Sporting: «Todos os jogos são autênticas finais»

No final da vitória do Sporting frente ao Belenenses, o técnico Ricardo Costa comentou a dificuldade do triunfo no Restelo, destacando que todos os jogos até ao final serão autênticas "finais"."Foram três pontos e uma vitória importantes. Sabíamos que ia ser difícil. O Belenenses sabe jogar e dificultou muito a nossa tarefa. Entrámos bem, tivemos quatro ou cinco golos de vantagem, mas não soubemos gerir e cometemos demasiados erros nos últimos minutos da primeira parte. Deixámos que o Belenenses encostasse em nós e a segunda parte foi um jogo de nervos, a lutar contra nós próprios. Todos os jogos são autênticas finais, não há margem para erro", comentou o treinador dos leões, ao site do clube.O Sporting segue na liderança do campeonato, com mais três do que o FC Porto, que tem ainda um jogo em atraso. Os leões voltam a entrar em ação na terça-feira, na receção aos húngaros do Tatabánya, a contar para a Liga Europeia.