Ricardo Costa destaca exibição de Martim Costa: «Num jogo de alta pressão não se encolhe»

O Sporting entrou a ganhar no campeonato nacional de andebol, ao derrotar o rival Benfica por 32-26 , e no final o técnico leonino Ricardo Costa era naturalmente um homem satisfeito por aquilo que viu em campo. Na análise à partida, o treinador assume uma entrada algo em falso e aproveitou para enaltecer a atuação de Martim Costa, autor de 15 golos."Sabíamos que o Benfica teria menos pressão para este jogo que o Sporting, pela mudança de treinador, pelos 10 reforços que tem e pelo tempo que necessitam. Respondemos dentro do campo. Entrámos um pouco nervosos nos primeiros cinco minutos, mas tivemos momentos de perfeição. O jogo andou sempre num resultado confortável para nós, mas do outro lado estava uma equipa que foi alternando com mudanças táticas. Demos a resposta que queríamos. Cada atleta que tenho ao dispor contribui com o seu grão de areia. O Martim tem esta facilidade. Num jogo de alta pressão conto com ele porque não se encolhe. Temos a felicidade também de ter dois grandes guarda-redes. Hoje correu bem. Tenho um conjunto de atletas que acreditam naquilo que fazem", disse o técnico.