Ricardo Costa: «Equipa deu uma grande resposta na segunda parte»

Ricardo Costa realçou a resposta que o Sporting deu na 2.ª parte do jogo com o Belenenses, após chegar empatada a 16 ao intervalo, e deu os parabéns ao conjunto do Restelo pela exibição nos primeiros 30 minutos de jogo na meia-final da Supertaça."Dar os parabéns ao Belenenses pela primeira parte que fez. O Edvaldo atirou várias vezes de fora e tiveram uma eficácia muito alta de ataque na primeira parte, embora nós, estando a ganhar por dois ou por três, não conseguimos melhor do que o empate na primeira parte. Tentámos retificar as coisas e, acima de tudo, do ponto de vista mental e a equipa deu uma grande resposta na segunda parte", começou por dizer o treinador dos leões, após a partida que se disputou em Serpa."Final? Os jogos são sempre de tudo ou nada para nós. É, para nós, importante chegar à final, como também é importante chegar à final e ganhar, mas sabemos que são duas equipas muito equilibradas e diria que há 50/50 de possibilidades para cada lado", acrescentou, recusando falar em vantagem leonina em relação ao Benfica."Não existe qualquer tipo de vantagem [sobre o Sporting ter tido um jogo mais tranquilo do que o Benfica]. É verdade que não há jogos fáceis, tanto que não há jogos fáceis que ao intervalo deste jogo o resultado estava empatado e nós tivemos de colocar toda a nossa competência e nosso foco no campo para poder ganhar e poder estar na final", finalizou.