Ricardo Costa: «Fazermos o que fizemos a perder por nove dignifica esta final e o nome do Sporting»

Ricardo Costa mostrou-se agradado com os jogadores do Sporting, apesar da derrota frente ao Benfica na final da Supertaça de andebol. Os leões recuperaram de uma desvantagem de nove golos no segundo tempo e forçaram o prolongamento, mas as águias levaram a melhor no final do segundo tempo extra, também ele marcado pelo equilíbrio."Em primeiro lugar dar parabéns ao Benfica porque ganhou e acabou por ter a sorte do jogo no prolongamento. Talvez tenha sido mais capaz nos 60 minutos [regulamentares]. Dar uma palavra enorme aos meus atletas, não atiraram a toalha ao chão e foram sempre à procura do jogo. Estarmos a perder por nove golos e fazermos aquilo que fizemos, dignifica esta final e o nome do Sporting Clube de Portugal. Dar os parabéns ao Benfica por ter sido mais competente. Também nos encaixaria bem a vitória por aquilo que fizemos. Foi uma grande festa do andebol e, quando acontece assim, há que dar os parabéns e sair de cabeça erguida. Só um pode ganhar", começou por referir o treinador do Sporting à RTP."Três candidatos ao titulo? São três equipas muito fortes, que têm apostado muito no andebol. Parabéns aos três clubes. Oxalá mais se pudessem juntar a nós. É para isso que cá estamos, para continuar. Só vai ganhar um, mas sempre com cabeça e espírito de dar tudo o que temos. Hoje demos tudo o que tínhamos", finalizou.