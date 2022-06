Ricardo Costa: «Fizemos uma época fantástica, mas sem um título era só mais uma»

Ricardo Costa era um treinador satisfeito após a conquista da Taça de Portugal pelo Sporting diante do FC Porto, após dois prolongamentos."Foi muito duro para as duas equipas. Foi uma grande promoção ao andebol. Quero dar os parabéns ao FC Porto. Eliminar Benfica e FC Porto, provavelmente os dois melhores de sempre... Dar os parabéns aos meus atletas que foram para além das duas forças. Demos tudo o que tínhamos no campo. Agradecer aos adeptos e aos meus atletas que foram formidáveis. Jogo foi duro e exigiu muita resiliência da nossa parte", começou por dizer o treinador dos leões à RTP."Estivemos várias vezes a perder por cinco golos e conseguimos estar dentro do jogo. Lutámos até ao fim, não me lembro de uma final assim. Os meus atletas já mereciam isto. Fizemos uma época fantástica mas se não tivéssemos conquistado nenhum título era só mais uma época. Crescemos muito e na minha cabeça estão os jogadores. Um beijinho para a minha família que tanto tem feito por mim", vincou.