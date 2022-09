Ricardo Costa «Jogámos contra uma grande equipa»

O treinador do Sporting quer a equipa focada no segundo jogo do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europeia e não na vitória dilatada conseguida esta noite em casa. "Nós não podemos pensar na vantagem, temos um jogo que vai a meio digamos, e todas as bolas são importantes. Temos que nos focar no jogo [da segunda mão], na resposta que o adversário vai dar, pois é um grande adversário, uma grande equipa, veio de empatar contra um das melhores equipas do mundo (29-29 frente ao Aalborg), portanto a seu tempo olharemos para o jogo, mas neste momento foco no campeonato, sabendo que não existe vantagem nenhuma, existe sim um jogo para se fazer e nós queremos ir ganhar à Dinamarca", disse Ricardo Costa, que recusa classificar a vitória desta noite como uma vingança de derrotas anteriores sofridas diante dos dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg."Não se trata de vingar, foi um grande jogo da nossa parte, principalmente a nível defensivo. De salientar que jogámos contra uma grande equipa e que a eliminatória ainda não está fechada, muito longe disso. Sabíamos da importância que era fazer um grande jogo hoje, mas ainda temos mais 60 minutos para conseguir aquilo que queremos.Na segunda parte conseguimos melhorar em termos ofensivos, e a vantagem que fomos tendo na primeira parte, de cinco golos, em alguma altura perdemos, por falta de lucidez no ataque, também pese embora a nossa juventude, mas dar os parabéns aos atletas que fizeram um bom jogo".Autor: Andrei Gabriel