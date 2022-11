Ricardo Costa: «Na parte final, muito da nossa juventude veio ao de cima»

Ricardo Costa assumiu que a juventude da sua equipa, especialmente na fase final, acabou por ser determinante para a definição do empate a 29 golos entre Sporting e FC Porto . Ainda assim, o técnico do leão diz que a igualdade foi um resultado justo e que até pode nem ser um mau resultado."Fizemos um grande jogo na primeira parte a nível defensivo. O FC Porto, no 'seis para seis', não é melhor do que nós. Nós somos melhores e conseguimos responder dentro de campo. Obviamente que a situação de 'sete para seis' do FC Porto alongou os tempos de ataque e perdemos a nossa eficácia ofensiva. Fomos encontrando a baliza, com situações bem conseguidas da nossa parte.Na segunda parte, com muitas situações de igualdade numérica, mas entrámos melhor até. Na parte final, muito da nossa juventude veio ao de cima. Temos duas situações de dois minutos, o cartão vermelho ao Salvador Salvador e o amarelo ao Francisco Tavares são situações que devíamos evitar. A faltar quatro segundos, cometemos uma falta por inexperiência, que leva o FC Porto para a marca dos sete metros. Acaba por ser um justo resultado.Vamos ver se é um ponto perdido. É um resultado que temos de aceitar, pese embora a qualidade do FC Porto. Estamos na frente do campeonato, que é muito largo, mas cá estamos para a luta".