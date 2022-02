Ricardo Costa: «Ninguém quer ficar no quarto lugar. Para todos é proibido»

As declarações de Ricardo Costa, treinador da equipa de andebol do Sporting, após o triunfo () sobre o Tatabanya, em jogo do Grupo D, na Liga Europeia."Esperamos que os dois lesionados desta noite não seja nada de grave", começou por dizer o técnico dos leões, elogiando de seguida a velocidade e a coesão defensiva que a equipa demonstrou esta noite. "Fomos ganhando intensidade durante o jogo. Hoje conseguimos imprimir a velocidade que gostamos e tivemos êxito a nível defensivo. Na segunda parte procurámos surpreender o Grundfos Tatabánya com menos jogadores lá a trás. E conseguimos.""Ninguém quer ficar no quarto lugar. Para todos é proibido. Como principal objetivo queremos apurar-nos. Temos uma deslocação difícil no terreno do AEK. Faltam dois jogos, tudo pode acontecer. Podemos ficar em segundo ou podemos ficar de fora. Eles têm os mesmos objetivos que nós, mas vamos à Grécia para ganhar."Já Francisco Costa virou as baterias para o campeonato nacional. "Se não entrássemos na segunda parte com intensidade e a defender bem o jogo ia manter-se taco-a-taco. Agora vamos focar-nos no campeonato, que sábado temos um jogo importante para vencer (frente ao ADA Maia, para a 19ª jornada do campeonato nacional)", terminou.