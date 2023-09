Ricardo Costa: «O mais importante é ganhar e ir melhorando»

O Sporting segue na liderança do campeonato de andebol, com os mesmos pontos do que o FC Porto, depois do triunfo na Madeira frente ao Marítimo, num jogo que resultou num festival de golos (40-36), com o técnico leonino Ricardo Costa a destacar a importância de seguir no trilho dos triunfos."Sabíamos que não seria fácil com o Marítimo a jogar sem pressão e sabíamos que contra nós os seus atiradores iram estar em foco. Não defendemos bem a situação do pivô, mas o nosso ataque funcionou muito bem e 22 golos marcados [na primeira parte] é fantástico. 20 sofridos é demasiado, mas foi um jogo com muita transição e é normal que existam muitos golos. Mesmo não estando bem na defesa fomos melhores do que o adversário. Tivemos mais defesas dos nossos guarda-redes e cometemos poucos erros no ataque. O mais importante é ganhar e ir melhorando em alguns aspetos", afirmou o treinador dos leões, em declarações reproduzidas pelo site do clube.Na próxima jornada, o Sporting recebe o Águas Santas.