Ricardo Costa: «Para nós este resultado acaba por ser agridoce»

Ricardo Costa, treinador do Sporting, abordou o empate (32-32) na primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia, em casa do Montpellier."O Montpellier proporcionou um grande jogo. Podíamos ter feito algo melhor na nossa defesa, principalmente na primeira parte, quando estávamos a ganhar por três a cinco minutos do fim poderíamos ter gerido melhor algumas situações, mas o cansaço era evidente e não tivemos o discernimento dos outros 55 minutos. Para nós este resultado acaba por ser agridoce. Vamos agora preparar-nos para ir discutir à final-four é isso que queremos", referiu."A equipa tem vindo a crescer. Sentimos isso através da frustração com o empate de hoje. Sabemos que podíamos mais. Temos de ter a ambição de querer ganhar. Hoje era difícil, tivemos a oportunidade, mas não conseguimos. Conheço bem o ambiente em Montpellier e temos de crescer com isso".