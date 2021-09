Ricardo Costa: «Tivemos 15 dias sem treinar, com 12 atletas com covid-19...»

Na análise à final da Supertaça, na qual o Sporting perdeu diante do FC Porto, o técnico Ricardo Costa reconheceu que o triunfo portista foi justo, apontando a passividade na primeira metade como um aspeto que deve ser melhorar. Ainda assim, Ricardo Costa diz-se orgulhoso dos seus jogadores.





"Quero dar os meus parabéns ao FC Porto, foram superiores a nós hoje. Estou super orgulhoso dos meus jogadores, lutámos com todas as nossas forças. Podíamos ter entrado de uma forma diferente na primeira parte, fomos demasiado passivos. Estou contente com eles. Gostávamos de dar este título ao Jorge [Sousa, antigo diretor do departamento de voleibol do Sporting], mas não foi possível."Posteriormente, o técnico dos leões fez uma análise mais aprofundada da partida, na qual voltou a reconhecer a superioridade dos dragões. "O FC Porto foi superior a nós, não entrámos como devíamos ter entrado. Demos uma boa resposta, fomos atrás do resultado, mas não conseguimos a nível defensivo estar tão fortes quanto gostaríamos".Por outro lado, Ricardo Costa lembrou todas as condicionantes e, mesmo derrotado, deixou elogios aos seus pupilos. "Estou orgulhoso dos meus atletas. Tivemos 15 dias sem treinar, com 12 atletas com covid-19 e o que tenho para dizer aos meus atletas é que são uns guerreiros: [no sábado] fizemos 60 minutos muito bons contra o Águas Santos e [hoje] fizemos 40 minutos muito bons. Não entrámos bem nos primeiros 10 minutos e na segunda parte voltámos a não entrar tão bem."As coisas têm de se construir. Para muitos deles [jogadores] é a primeira vez que jogaram uma final. Há que aceitar, há que refletir. Temos um compromisso este ano em construir uma equipa assente numa base de jogadores muito jovens, queremos ganhar todos os jogos, viemos com esse espírito para a Supertaça e em relação ao campeonato é exatamente a mesma coisa. Saio daqui ainda mais convencido do que quando entrei, porque sei que tenho uma equipa lutadora, com muito valor. Obviamente há muitas coisas a corrigir, como todas as equipas que começam com 10 jogadores novos e um treinador novo."