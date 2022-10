Ricardo Moreira: «O Águas Santas entrou no lote dos grandes clubes portugueses e europeus»

Ricardo Moreira, treinador do Águas Santas, abordou a qualificação inédita para a Liga Europeia depois de derrotado o Belenenses.

"A história foi feita por eles. Os atletas são os grandes responsáveis por terem conseguido que, pela primeira vez, o Águas Santas entrasse na fase de grupos da Liga Europeia de andebol. A direção também deu condições para que estes atletas acreditassem que era possível conseguir este feito para o clube. Tenho que lhes dar os parabéns. O treinador comanda-os, é certo, mas se eles não acreditarem em mim nada é feito e eles acreditam no meu trabalho, mas a direção também nos tem dado muitas condições para fazer um bom trabalho e o resultado está à vista.Temos de continuar a trabalhar e a acreditar que podemos fazer ainda mais e melhor e é por aí que vamos seguir", frisou o técnico português dos maiatos.







"Não há jogos perfeitos, mas o Águas Santas, na primeira parte deste jogo, fez 30 minutos fantásticos. Depois, houve alguns momentos de desconcentração na segunda parte, mas é normal e joga-se um bocadinho com o resultado. O Águas Santas, neste momento, entrou no lote dos grandes clubes portugueses e europeus, conseguindo estar no restrito lote de clubes e de atletas que têm esta possibilidade de fazer jogos de altíssimo nível. É uma equipa muito jovem e com uma margem de progressão enorme", finalizou Moreira.