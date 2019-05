Ristovski dá lição para superar o FC Porto: Hora de ter cabeça

Diz-se que à terceira é de vez e hoje o Benfica terá de provar se esse ditado popular é mesmo verdadeiro. Depois de perder duas vezes frente ao FC Porto na fase regular, o Benfica procura finalmente vencer o rival, em casa, para a fase final, e o segredo é... manter a calma, segundo Borko Ristovski. "Temos de estar tranquilos e focados no jogo e no nosso trabalho. A partida tem 60 minutos, há que ter cabeça", disse o guarda-redes aos jornalistas.

Apesar do bom momento dos dragões, o macedónio deixou uma garantia. "Nenhuma equipa é invencível. O resultado não depende só de uma equipa", frisou, esperando que o fator casa possa decidir. "O apoio e estarmos todos juntos, dentro e fora de campo, é fundamental", referiu.

O guarda-redes disse ainda que a ordem dos encontros (as águias jogam no Dragão na última ronda) não tem relevo. "Se queres ser campeão, tens de ganhar fora e em casa", argumentou. Recorde-se que depois deste jogo, as águias defrontam o Sporting e Ristovski assumiu também a importância desse compromisso. "Se ganharmos estes jogos, estamos dentro da corrida para o título", concluiu.



FC Porto muda o chip



Após o FC Porto chegar pela primeira vez à final four da Taça EHF, António Areia garante que os dragões não se desviam do objetivo para o jogo frente ao Benfica. "O grupo mantém-se motivado como sempre esteve, mudando o chip. "É um jogo importante, todos são, porque estamos na fase final. Seria uma vitória na casa de um rival direto. Queremos muito ganhar. Temos de responder da melhor forma", disse o ponta, de 28 anos, que relativizou o facto de os azuis e brancos estarem em três frentes (chegaram também às ‘meias’ da Taça de Portugal), enquanto o Benfica já só joga para o campeonato.



"Tanto eles como nós vamos estar focados. Vai ser uma grande partida", salientou. À margem do encontro, o FC Porto soube ontem que vai defrontar os alemães do Fusche Berlim nas meias-finais da Taça EHF.