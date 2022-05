RK Nexe aborda meia-final da Liga Europeia com respeito e cautela

O treinador e um jogador do RK Nexe mostraram-se cientes das dificuldades que esperam a equipa croata na meia-final da Liga Europeia de andebol, a disputar no sábado, na Altice Arena, em Lisboa.

O técnico da equipa croata, Brano Tamse, sublinhou o valor do adversário que terá pela frente, considerando que "o Magdeburgo é o favorito".

"É uma equipa muito forte, rápida, e que joga muito bom andebol. Teremos 100 pessoas a apoiar-nos, vieram connosco num 'charter' e durante toda a época foram o nosso 'jogador extra'", disse, valorizando o apoio que tem recebido por parte dos adeptos.

Para já, o técnico está muito satisfeito pelo percurso do RK Nexe na Liga Europeia.

"Estou muito orgulhoso pelo que fizemos, também pelo andebol croata, porque Nexe é uma cidade pequena, de oito mil habitantes e estarmos aqui é inacreditável", frisou.

Um dos jogadores mais experientes do conjunto croata é Fahrudin Melic, que se mostrou orgulhoso por fazer parte desse feito, mas mantendo sempre algumas cautelas.

"Como disse o treinador, temos de provar o nosso valor no campo. Sabemos agora mais sobre o Magdeburgo e amanhã [sábado] irá jogar-se um bom jogo. Vai ser difícil para nós, mas nós também temos jogadores que podem estar bem e marcar muitos golos", expressou, convicto, o ponta montenegrino.

A partida referente à meia-final a disputar entre os alemães do Magdeburgo e os croatas do RK Nexe, realiza-se no sábado, pelas 15:00, e o vencedor qualifica-se para a final de domingo (18:00), face ao vencedor do embate entre o Benfica e os polacos do Wisla Plock, que se defrontam a partir das 17:30 de sábado.