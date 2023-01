Rolando Freitas e parte final do Portugal-Coreia do Sul: «Já estávamos a jogar mais com o coração...»

As declarações de Rolando Freitas, selecionador nacional de andebol da Coreia do Sul, após a derrota () frente a Portugal na segunda jornada do Grupo D do Mundial da modalidade, que se realiza este ano na Suécia e na Polónia."Acho que fizemos um bom jogo. Muito diferente em relação ao jogo com a Hungria. Não fomos muito eficazes no início, mas depois recuperámos, voltámos ao jogo e acreditámos que ainda podíamos ter feito melhor. Ficámos um pouco curtos nos 10 minutos finais", atirou o treinador luso no final do encontro.E prosseguiu: "Quando nos aproximámos no marcador, falhámos quatro oportunidades para empatar e se o tivéssemos conseguido, a história podia ter sido diferente. A mudança do guarda-redes deles e a aposta no '7x6' foi fundamental. Sofremos muitos golos na parte final do jogo, porque já estávamos a jogar mais com o coração, quando devíamos ter paciência. Mas tenho de dar os parabéns a Portugal e desejar sorte para o resto da competição".Entretanto, Lee Hyeonsik não escondeu o sentimento de orgulho ao ter sido o melhor jogador em campo no duelo entre Portugal e Coreia do Sul. "Estou feliz por ter sido eleito o melhor jogador em campo, mas queria ganhar o jogo. A equipa está a ficar cada vez melhor, isso nota-se de dia para dia, e vamos estar ainda melhor quando nos virem jogar no próximo jogo", terminou.