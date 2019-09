Romé Hebo: «Estou no Benfica há dois dias e tem sido uma maravilha»

Romé Hebo é o mais recente reforço para a equipa de andebol do Benfica, apresentando esta sexta-feira aos adeptos. O internacional angolano, melhor marcador da sua seleção no último Mundial, deixou elogios ao que assistiu até ao momento. "Tenho sido muito bem recebido e a relação com os colegas tem sido ótima. Já estou aqui há dois dias e tem sido uma maravilha", reiterou o jogador ex-1º Agosto em declarações à BTV.





Hebo é central, tem 27 anos, e ingressa na equipa orientada por Carlos Resende com um objetivo em mente. "Conheço as minhas qualidades e venho para esta equipa crescer e ajudá-la nos seus objetivos, que passam por conquistar o troféu de campeão nacional", acrescentou, tendo em mira um título que escapa aos encarnados desde 2008.