Ruesga deve ficar mais uma época no Sporting

Muito acarinhado pelos adeptos leoninos, Carlos Ruesga deverá permanecer mais uma temporada no Sporting. O experiente central espanhol, de 37 anos, é visto como um exemplo de liderança no balneário. Já uma das posições que será reforçada é a de pivô.sabe que a estrutura leonina está no mercado em busca de um atleta possante, com o polaco Patryk Walczak, de 29 anos, na linha da frente para chegar a Alvalade: tem 1.98 metros de altura e é oriundo do crónico campeão da Macedónia, o Vardar.