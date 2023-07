Rui Moreira é o novo treinador de voleibol feminino do Benfica

Rui Moreira é o novo treinador da equipa feminina de voleibol do Benfica, proveniente da AJM/FC Porto, e chega à Luz com "otimismo e muita ambição", refere esta quinta-feira o site oficial dos encarnados.

"Sou um treinador que gosta de lutar por títulos. Nada melhor do que estar no Benfica para continuar a tentar ganhar títulos, campeonatos, conquistar Taças e, futuramente, talvez pensar numa perspetiva europeia", afirma.

Rui Moreira, de 37 anos, contabiliza dois campeonatos nacionais femininos, uma Taça de Portugal e três Supertaças, como treinador da AJM/FC Porto - agora dois clubes separados -, e assume uma "afinidade muito grande" com o Benfica.

"Sou benfiquista, é o juntar dos dois mundos. O mais importante acaba por ser profissional, ninguém chega aqui pela sua preferência clubística", adianta José Moreira aos canais de comunicação do clube.

O novo treinador do Benfica considera que "o campeonato é duro, o voleibol feminino tem crescido nos últimos anos, e que há muitas equipas a lutar para entrar nos quatro primeiros lugares e algumas equipas a lutar pelo título".

"Além de nos termos de preparar técnica, tática e fisicamente para esse momento da época, temos de ter atletas experientes com ambição de ganhar. Isso é muito importante. Acho que conseguimos reunir isso", apontou.

A época "é de mudança" e as expectativas do novo comandante da equipa feminina de voleibol do Benfica são as melhores, "sem nunca esquecer o passado".

"A curto prazo, temos dois pontos muito importantes. Primeiro, temos de ter respeito pelo passado. Saber olhar para trás e que o ciclo que se inicia nesta época também se deve a quem aqui esteve muitos anos a partir pedra e criou condições para este novo ciclo, esta nova aposta. Para lutarmos por títulos temos de mudar de mentalidade, trabalho diário, superação, exigência e de rigor", concluiu Rui Moreira.