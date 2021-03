Rui Silva: «Agora temos de vencer por cinco golos na Polónia»

Rui Silva enumerou, no final do Sporting-Wislaw Plock (25-29), os erros que a equipa leonina cometeu para sair derrotada no encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia de andebol.





"Hoje, tivemos um jogo muito difícil. Quisemos estar fortes na defesa e no ataque. Conseguimos isso na primeira parte, mas na segunda não. Faltou-nos paciência no ataque e muitas vezes procurámos uma solução rápida. Agora, temos de dar a volta a quatro golos e vencer por cinco golos na Polónia", começou por dizer o técnico dos leões, elogiando o adversário que o Sporting tem pela frente na eliminatória."O Wisla Plock tem excelentes soluções defensivas. Eles estão habituados a ter jogos mais duros. O campeonato polaco é mais físico que o nosso. Houve mérito do guarda-redes. Não conseguimos finalizar. A grande diferença no jogo de hoje, esteve no mérito da forma como o guarda-redes parou os nossos ataques", atirou."Temos de vencer por cinco golos, para isso precisamos de vencer o nosso ataque e contrariar o jogo do Wisla no contra-ataque direto pelo flanco direito. Houve situações de ataque, na zona de seis metros, não costumamos consentir situações dessas tão facilmente", terminou.