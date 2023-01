Rui Silva: «Agora toda a gente nos respeita e sabe que somos uma boa equipa»

Portugal disse adeus ao Mundial, ao perder diante da Suécia por 32-30 , e no final o sentimento de tristeza e desilusão era comum a todos os jogadores que falaram após a partida. Do jovem Kiko Costa, ao guarda-redes Miguel Espinha, passando pelo veterano Rui Silva, há também um discurso que passa pelo orgulho por aquilo que foi feito e a certeza de que, com esta campanha, o mundo do andebol olha para a nossa seleção com outros olhos."É duro. Sabíamos que ia ser difícil passar aos quartos de final, mas acho que estivemos muito perto para que isso acontecesse e acaba por ser muito difícil de aceitar. Acho que estivemos a um muito bom nível, não só neste jogo, mas nos outros também, e acabou tudo por ser decidido em detalhes, mas o desporto é feito disso e temos que continuar a trabalhar. Sabemos que agora já toda a gente nos respeita e sabe que somos uma boa equipa. Agora falta este pequeno pormenor, mas temos que trabalhar bem e corrigir, para conseguir ir mais longe nas próximas competições", disse Rui Silva.Já o jovem Kiko Costa, que aos 17 anos disputou o primeiro Mundial, tira pontos positivos da participação lusa. "Foi um jogo difícil, tivemos que gerir varias emoções. Não foi excelente, mas temos que tirar algumas coisas boas deste jogo. Agora, temos de pensar em nós, voltar aos clubes e trabalhar para o próximo ano fazer melhor. É nisso que pensamos".Miguel Espinha, guarda-redes que se tornou figura pela forma como foi defendendo neste torneio fala num jogo "difícil" diante dos suecos. "Uma primeira parte em que estávamos dentro do jogo e chegámos ao intervalo a ganhar por um. As equipas a jogar a um ritmo baixo, desfavorecia também um bocado. Na segunda parte não entrámos da melhor maneira e a Suécia consegui distanciar-se no marcador. Nos minutos finais tentámos tudo, arriscámos ao máximo, mas, infelizmente, as coisas não caíram para o nosso lado".Por fim, Leonel Fernandes assume a justiça do marcador. "A Suécia foi uma justa vencedora. Apesar de querermos conquistar a vitória, não foi o nosso melhor jogo, cometemos alguns erros e más decisões. Eles têm uma excelente equipa e o cansaço também se fez notar um pouco, que é uma das partes mais difíceis de gerir neste tipo de torneios. Mas custa perder e ter de sair".