Rui Silva após a derrota do Sporting em França: «Estamos dentro dos objetivos»

Após a derrota do Sporting em França frente ao Nîmes, o técnico do Sporting Rui Silva mantém a confiança no apuramento dos leões para a próxima fase da Liga Europeia.





"Começámos bem, a encontrar algumas soluções dentro da defesa bem montada do adversário. Conseguimos também corrigir alguns aspetos defensivos. Hoje o USAM Nîmes Gard teve muitas dificuldades em ter sucesso no remate exterior e mesmo os pivôs não receberam tantas bolas. O adversário imprimiu, como sempre, uma grande intensidade no jogo, com muitas transições. Depois, com o passar dos minutos, tornou-se difícil rodar a equipa por falta de opções. Continuamos com o Carlos Ruesga e o Jens Schöngarth de fora e o jogo acabou por tornar-se pouco clarividente devido ao cansaço no ataque, o que permitiu ao USAM Nîmes Gard acelerar um pouco e fazer alguns golos fáceis na transição", observou o treinador do Sporting, em declarações reproduzidas no site do clube."Agora temos de pensar no próximo encontro, continuamos dentro dos quatro primeiros e sabemos que se ganharmos o jogo que temos em atraso ficamos em igualdade pontual com o terceiro. Estamos dentro dos objetivos e vamos continuar a trabalhar", prosseguiu.