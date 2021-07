Rui Silva confirma saída do Sporting: «Fim de mais um ciclo»

Rui Silva anunciou a sua saída do comando técnico do Sporting, através de uma mensagem publicada nas redes sociais.





O treinador de 37 anos, que não conseguiu conquistar títulos na temporada passada nos leões, confirmou ter chegado ao final da sua caminhada no Sporting. "Fim de mais um ciclo. Orgulho, nesta minha passagem de dois anos pelo andebol do Sporting, pelo trabalho desenvolvido e resultados alcançados. Agradecer a todos aqueles que de forma direta e indireta colaboraram neste trajeto. O futuro é já ali ao virar da esquina", escreveu Rui Silva no Instagram.De recordar que o treinador português chegou aos leões na temporada 2019/2020 como adjunto do francês Thierry Anti, acabando por chegar ao cargo de treinador-principal na época seguinte.Ricardo Costa, antigo treinador do Avanca, será o substituto em Alvalade, como foi noticiado por Record a 2 de julho