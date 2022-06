Rui Silva critica arbitragem: «A 3.ª equipa também tem de ter mérito para chegar aqui»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após a derrota do FC Porto frente ao Sporting, na final da Taça de Portugal de andebol, Rui Silva deu os parabéns aos leões e deixou alguns reparos à atuação da equipa de arbitragem.

"Ficamos tristes porque este era um dos objetivos que tínhamos desde o início do ano. Foi um jogo incrível de andebol, toda a gente viu um jogo fantástico e intenso. Houve duas grandes equipas, com sete jogadores de cada lado a fazer um grande jogo, e uma equipa menos boa. Os melhores ficaram em casa e não há necessidade disso. Houve demasiados erros para ambos os lados e esse só prejudica os clubes. Falta dar este passo, a terceira equipa também tem de ter mérito para chegar aqui. Apesar de ter sido um jogo difícil, há lances que acabam por decidir muita coisa. No entanto, damos os parabéns ao Sporting pelo jogo que fez e por ter conseguido derrotar-nos depois de tantos jogos. Não digo que perdemos por causa da arbitragem, penso é que nos melhores jogos têm de estar os melhores árbitros e os árbitros que, normalmente, apitam jogos internacionais", referiu.