Rui Silva e a vitória do Sporting na Roménia: «A nossa estratégia de contra-ataque funcionou»

Rui Silva, técnico do Sporting, destacou a atitude dos seus jogadores que resultou numa vitória (27-25) importante na Roménia, frente ao Dínamo Bucareste, na jornada inaugural do Grupo B da Liga Europeia.





"Foi um jogo muito disputado e com um resultado extremamente competitivo. O Dínamo Bucareste estava um bocadinho por cima, mas conseguimos corrigir algumas debilidades defensivas. A nossa estratégia de apostar no contra-ataque funcionou", observou o treinador dos leões, em declarações reproduzidas pelo site do clube."A estratégia que tínhamos planeado em termos ofensivos também surtiu efeito. Na segunda parte, a diferença foram os nossos últimos 15 minutos defensivos com o Manuel Gaspar a ajudar bastante. Foi uma vitória muito importante. Não será fácil para as outras equipas virem aqui conquistar pontos. Já o conseguimos e queremos continuar a trabalhar para conquistar a oitava vitória no campeonato contra o Madeira SAD", prosseguiu.Também o guarda-redes Manuel Gaspar mostrou-se satisfeito. "Foi uma vitória bem conseguida na Roménia. Demonstrámos a nossa garra. Há alguns jogos que estávamos à procura de uma exibição deste nível. Estivemos muito bem, estivemos juntos. Agora queremos continuar focados nos nossos objectivos", destacou.