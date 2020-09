Rui Silva: «Era um jogo de tudo ou nada»

O Sporting venceu, esta terça-feira, o Dobrogea Sud Constanta por 22-21, em jogo da segunda ronda da fase de qualificação da Liga europeia de andebol e confirmou a presença na fase de grupos da prova.

No final do encontro, Rui Silva, treinador da equipa de andebol dos leões, mostrou-se bastante satisfeito pelo resultado obtido, bem como pela atitude demonstrada pela sua equipa desde o início do encontro.

"Foi um jogo que era tudo ou nada. Entrámos muito bem no jogo, com boa atitude e com um nível defensivo muito próximo daquilo que queremos. Algumas debilidades atacantes, nomeadamente na finalização na linha dos seis metros, mas com mérito do guarda-redes do Dobrogea Sud Constanta", começou por referir o técnico.

Espírito guerreiro da equipa

"Todos acreditaram sempre e nunca baixaram os braços. Estar a perder por quatro na segunda parte, acreditamos sempre e antes perder por um que por dois e fomos sempre à procura do resultado."

Todos os jogadores contam

"No andebol o facto de não haver substituições limitadas dá uma maior rotação à equipa. Contamos com todos os jogadores do plantel para levar este barco a bom porto."

Mudanças na segunda parte

"O que mudou na segunda parte, o Skok na baliza mudou o rumo da situação e no ataque tivemos mais rigor. Temos de melhorar o nosso jogo ofensivo. Hoje marcámos 21 golos e 21 golos é curto num jogo de andebol."

Futuro nas competições europeias

"Acredito numa boa campanha europeia do Sporting. Vamos entrar num grupo de seis equipas e temos a ambição de passar à próxima fase. A nossa equipa vai crescer muito principalmente a nível ofensivo", finalizou.