Rui Silva: «Por muito que não queiram, vão ter que levar connosco até ao fim»

Apesar de desapontado com a derrota sofrida por Portugal diante da Croácia, Rui Silva assegurou que a Seleção Nacional continua a acreditar no apuramento para os Jogos Olímpicos.





"A crença é a mesma de quando chegámos aqui. Ainda temos hipóteses, porque dependemos apenas de nós para lá chegar. Sentimos que podíamos ter conseguido já hoje fechar o apuramento, depois de termos estado sempre na frente, mas a beleza do andebol é assim mesmo e o triunfo acabou por cair para a Croácia. Como já tinha dito, mesmo as melhores seleções têm que estar ao seu máximo nível para nos ganhar e isso às vezes não chega, como se viu hoje", frisou o jogador português, que em seguida apontou o dedo à equipa de arbitragem."Sinto alguma indignação, mas não há nada a fazer, temos que lutar ainda mais e contra todos os tipos de adversidades. Isto só nos dá ainda mais força para o jogo de amanhã [domingo, com a França]. Por muito que não queiram que Portugal vá [aos Jogos Olímpicos], vão ter que levar connosco até ao fim. Enquanto for possível, nós perseguimos essa ambição até ao último segundo. Agora, há que mudar o 'chip' e focar no jogo com a França", concluiu.