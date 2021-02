Rui Silva: «Queríamos ganhar este jogo para o oferecer a um grande nome do andebol que hoje faleceu»

Rui Silva, treinador do Sporting, reagiu esta sexta-feira à derrota (31-32) frente ao Dínamo de Bucareste, em jogo a contar para o Grupo B da Liga Europa.





"Queríamos ganhar este jogo. Já estamos classificados para a próxima fase. Queríamos ganhar este jogo para o oferecer a um grande nome do andebol que hoje faleceu (Alfredo Quintana), mas cometemos alguns erros que não nos permitiram vencer. Penso que o falecimento do Quintana nos afetou muito. Somos seres humanos", começou por dizer o técnico leonino."Na segunda parte reagimos muito bem defensivamente. Conseguimos parar o ataque do Dínamo. Faltou-nos rotatividade na equipa e em alguns momentos no ataque faltou-nos algum discernimento. Faltou-nos mais oxigénio para poder decidir bem, mas nada tenho a apontar na segunda parte. Esta é a imagem que queremos dar do Sporting, na primeira parte isso não foi possível.""Agora temos o jogo na Alemanha. Sabíamos que com a vitória de hoje poderíamos ficar em primeiro lugar. Isso agora deixou de depender só de nós. Vamos cruzar-nos com o grupo A onde duas ou três equipas já estão apuradas. Esta Liga Europeia é tão boa que é difícil podermos dizer quem preferíamos defrontar", concluiu.Já Constantin Stefan, treinador do Dínamo de Bucareste, assumiu estar contente com o triunfo forasteiro. "Estou feliz pela vitória, mas esperava mais da minha equipa. Acredito que somos capazes de fazer mais nesta competição. Não tivemos uma boa temporada nas provas europeias", atirou.