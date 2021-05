Rui Silva: «Termos perdido marcando mais golos fora fecha a questão do 2.º lugar»

O Sporting perdeu este sábado diante do Benfica, por 34-32, em jogo da 29.ª e penúltima jornada do campeonato nacional, e adiou para a última ronda a decisão em relação ao segundo lugar da classificação. Rui Silva não tem dúvidas de que os leões, que somam mais dois pontos do que os encarnados, vão assegurar o segundo lugar da competição.





"O campeonato está fechado com um resultado que não era o que queríamos, mas termos perdido marcando mais golos fora fecha essa questão. Queríamos muito ser campeões, mas a partir do momento em que não foi possível lutámos pelo melhor. O FC Porto foi um justo campeão, por muito que me doa: foi mais estável, não tem uma única derrota e, neste formato, foi um título meritório", enalteceu o treinador do Sporting, abordando já o novo duelo com as águias, marcado para o próximo sábado, 5 de junho, relativo às meias-finais da Taça de Portugal."No jogo da Taça de Portugal, sabemos que vamos ter uma meia-final duríssima. Calhou a fava ao Benfica e ao Sporting. Acredito que vai ser um jogo muito intenso, como o de hoje, e que quem melhor defender vai estar na final. Hoje, houve erros individuais que não se devem repetir e ter selado o campeonato hoje coloca-nos o foco nesse jogo", reiterou."A meia-final será diferente do jogo de hoje. Fizemos coisas para testar o que vai acontecer na Taça, eles fizeram o mesmo, e vai ser completamente diferente", concluiu.