Rui Silva e a derrota em Paris: «Tudo nos correu mal»

O central do FC Porto, Rui Silva, manifestou-se desiludido com a performance da sua equipa, que resultou na derrota pesada (19-33) frente aos franceses do PSG, na 7.ª jornada da Liga dos Campeões."Péssimo jogo da nossa parte, com uma péssima primeira parte. Tudo nos correu mal, não era com isso que contávamos quando entrámos no jogo. Quero agradecer o apoio dos adeptos, que mereciam mais do que aquilo que fizemos. Podemos redimir-nos na próxima semana", considerou Rui Silva, já antevendo o jogo de dia 25 no Dragão Arena frente aos franceses.Rui Silva tentou analisar a terrível primeira parte do FC Porto: "Não há explicação, ninguém esperava que tivéssemos estes problemas, com uma grande falta de acerto na baliza contrária. É daqueles dias que acontecem num ano. Nunca nos tinha acontecido nada assim. Foi a pior primeira parte que fiz no FC Porto. Foi um jogo atípico."A segunda parte correu melhor, segundo o internacional, de 28 anos: "No segundo tempo conseguimos reagir e marcar golos, sabíamos que vencer era complicado, mas conseguimos dar uma boa imagem daquilo que somos capazes de fazer. Queríamos vencer a segunda parte e mostrar que o FC Porto da primeira parte não era o verdadeiro FC Porto. Agora, vamos levantar a cabeça para o próximo jogo."