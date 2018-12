Rússia e França vão disputar a final do Europeu feminino

As seleções da Rússia e da França vão disputar a final do Campeonato da Europa de andebol feminino, após terem eliminado Roménia e Holanda, respetivamente, nas meias-finais da prova que decorre em França.Em Paris, no primeiro encontro das 'meias', as russas bateram as romenas, por 28-22, contando, para isso, com o desempenho individual de Anna Vyakhireva, autora de 13 golos.Pouco depois, também na capital gaulesa, a anfitriã França superou a atual vice-campeã Holanda, por 27-21, e qualificou-se pela primeira vez para a final de um Europeu.Já a Rússia volta a disputar a final 12 anos depois, sendo que em 2006 foi derrotada pela Noruega na decisão.Esta será uma reedição da final dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, na qual as russas venceram as francesas, por 22-19.A decisão do Euro2018, entre Rússia e França, está marcada para domingo, às 16:30 (hora portuguesa), enquanto o jogo para atribuição do terceiro e quarto lugares vai opor a Roménia à Holanda, a partir das 13:00, na mesma cidade.