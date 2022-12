Salvador Salvador renova com Sporting até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral esquerdo e capitão da equipa de andebol do Sporting Salvador Salvador renovou contrato com o clube lisboeta até 2027, confirmaram esta quarta-feira os leões, no seu site oficial.

O internacional português, de 21 anos, chegou ao emblema 'verde e branco' em 2014/15, como infantil, proveniente do NA Samora Correia, e foi emprestado ao Boa-Hora em 2019/20, tendo agora prolongado o seu vínculo com o clube por quatro temporadas.

"Se puder continuar a jogar no Sporting durante muitos anos, vou continuar. Felizmente, chegámos a acordo para prolongar o contrato até 2027 e estou bastante feliz (...). Estou muito feliz aqui e quero continuar aqui por mais anos a crescer, evoluir e ajudar o Sporting a trazer conquistas e vitórias", afirmou Salvador Salvador.

O lateral esquerdo dos leões conta oito golos nas oito internacionalizações pela seleção portuguesa, ao serviço da qual disputou o Campeonato da Europa de 2022.