São Pedro do Sul perde na Turquia para a Taça Europa feminina

A Academia São Pedro do Sul terá de anular cinco golos para seguir em frente na Taça Europa feminina de andebol, depois de perder esta sexta-feira na Turquia, por 30-25, no jogo da primeira mão da terceira ronda da prova.



Em Izmir, sul da Turquia, as andebolistas locais foram quase sempre melhores e ao intervalo já venciam as lafonenses por 16-13. A equipa portuguesa ainda equilibrou a luta na parte inicial do primeiro tempo e liderava por 6-5 no minuto 13, mas depois foi notória a maior experiência das turcas. O Izmir era mesmo uma das cinco equipas apuradas previamente para a terceira ronda.

A Academia São Pedro do Sul está pela primeira vez nas competições europeias e eliminou na ronda anterior a formação bósnia do HRK Grude.

Mónica Soares, com oito golos, foi a melhor marcadora por parte da equipa portuguesa.

O jogo da segunda mão está marcado para domingo, novamente em Izmir.