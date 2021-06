Sebastian Frandsen reforça baliza do FC Porto

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Sebastian Frandsen como reforço para a equipa de andebol. O guarda-redes dinamarquês, de 26 anos, vem proveniente do TTH Holstebro e assinou contrato até 2023.





"Foi uma decisão muito fácil. É uma equipa muito competitiva, a melhor em Portugal atualmente. É uma experiência de enriquecimento pessoal. É sempre bom ganhar e o objetivo é ganhar o campeonato nacional e tentar chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões", começou por dizer o jogador ao Porto Canal. E prosseguiu: "Estou ansioso por jogar, por trazer energia positiva para o treino e para a minha forma de jogar andebol. Se tiver que dar alguma coisa, vou dar, não tenho qualquer expectativa do que poderá acontecer, mas estou disposto a tudo", rematou.Magnus Andersson, treinador dos dragões, deixou elogios ao guarda-redes: "Tem muita experiência para esta idade, por isso estamos muito contentes por contar com o Sebastian no FC Porto. Jogámos contra ele há três anos no Holstebro, mas nos últimos anos evoluiu muito e tem-se apresentado a um nível muito alto".