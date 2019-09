Segunda derrota de Portugal no apuramento para o Europeu feminino

Portugal perdeu este sábado com a poderosa Suécia, por 38-19, e averbou a segunda derrota em dois jogos do grupo 5 de qualificação para o Europeu de andebol feminino.Após a derrota na República Checa (31-20), Portugal tinha pela frente a forte seleção da Suécia, que confirmou o favoritismo estando sempre na frente do marcador, com Portugal a conseguir equilibrar apenas a espaços. Ao intervalo, as suecas já venciam por 15-7.As guarda-redes de Portugal, primeiro Isabel Góis, e depois Jéssica Ferreira, com um punhado de boas defesas, iam mantendo a equipa portuguesa no jogo, mas, ofensivamente, as comandadas de Ulisses Pereira sentiram sempre muitas dificuldades para ultrapassar a sólida defesa sueca.As portuguesas viram-se obrigadas a arriscar remates de segunda linha e foram sempre pouco eficazes.O segundo tempo abriu com mais três golos da Suécia e a diferença disparou para 11 (7-18), avolumando-se naturalemente com o passar do tempo -- aos 37 minutos o resultado era 22-9.As suecas controlavam como queriam a partida, com a equipa portuguesa a acumular vários erros ofensivos, desperdiçando alguns livres de sete metros, que foram sempre aproveitados pelas adversárias para finalizarem com sucesso rápidos contra-ataques.Joana Resende, de Portugal, e as suecas Mathilda Lundstrom e Nathalie Hagman, todas com cinco golos, foram as melhores marcadoras do jogo.Portugal volta a jogar neste grupo 5 de apuramento para o Europeu de andebol feminino em março de 2020, em casa, frente à Macedónia do Norte, que também ainda não venceu. Suécia e República Checa comandam com quatro pontos.Jogo no Pavilhão Municipal, em Tondela, Viseu.Portugal - Suécia, 19-38.Ao intervalo: 7-15.Sob a arbitragem dos noruegueses Mads Fremstad e Markus Pedersen, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:- Portugal (19): Isabel Góis, Mariana Lopes (4), Soraia Fernandes (2), Joana Resende (5), Patrícia Rodrigues (2), Cláudia Aguiar (2), e Inês Pereira. Jogaram ainda Jéssica Ferreira, Cláudia Correia (2), Patrícia Fernandes, Bebiana Sabino, Cristiano Morgado, Diana Oliveira, Patrícia Lima, Adriana Lage (2) e Carolina Gomes.Treinador: Ulisses Pereira.- Suécia (38): Filipa Idehn (1), Mathilda Lundstrom (5), Anna Lagerquist (1), Nathalie Hagman (5), Jamina Roberts (3), Olivia Mellegard (4) e Carin Stromberg (1). Jogaram ainda, Evelina Kallhage (2), Linn Blohm (2), Melissa Petren (2), Johanna Forsberg (2), Jessica Ryde, Marie Wall (3), Emma Linkvist (3), Mikaela Massing (4) e Alexandra Bjarrenholt.Treinador: Henrik Signell.Marcha do marcador: 1-2 (05 minutos), 2-6 (10), 3-7 (15), 5-11 (20), 6-11 (25), 7-15 (intervalo), 8-20 (35), 11-25 (40), 15-29 (45), 16-33 (50), 19-35 (55) e 19-38 (resultado final).Assistência: 500 espetadores.