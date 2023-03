Seleção a caminho da Macedónia

Com a qualificação praticamente garantida para o Europeu’2024, a Seleção concentrou-se ontem, em Matosinhos, para o duplo confronto com a Macedónia, nas 3ª e 4ª rondas do Grupo 1, quinta-feira (Skopje) e domingo (Matosinhos), respetivamente. Diogo Silva, único lateral direito de raiz na Seleção devido à ausência de Kiko Costa – não foi convocado por lesão –, explicou os objetivos dos Heróis do Mar: "É mais uma oportunidade para mostrarmos nosso valor. Temos objetivos claros que é vencermos os dois jogos para passarmos em primeiro. Só temos que trabalhar para isso.", considerou o primeira linha dos franceses do Aix.

A equipa viaja hoje para Skopje, onde irá encontrar ambiente difícil. "É um adversário muito complicado. Tem muita tradição, pode não estar no seu melhor momento, mas sabemos que é sempre uma equipa difícil, principalmente em casa. Mas no máximo das nossas capacidades, conseguiremos bom resultado", considerou Diogo Silva, de 24 anos, ao site da Federação (FAP).

Em relação à convocatória, Miguel Pinto (Águas Santas) substituiu no treino de ontem Pedro Portela (Nantes), ausente por questões familiares. A Macedónia contará com Mitrevski (guardião do FC Porto), mas regista duas baixas, Peshevski e Tankoski (Eurofarm), substituídos por Alarov e Mishevski (Vardar). O Europeu’2024 realiza-se entre 10 e 28 de janeiro na Alemanha.